Operazione crowfunding per sviluppo residenziale a Courmayeur

Un'operazione di "equity crowdfunding" per un progetto di sviluppo residenziale a Courmayeur, località alpina fra le più celebri d'Italia.

L'iniziativa è stata realizzata da "Yeldo crowd", piattaforma del gruppo Yeldo specializzato nella raccolta di capitali per operazioni immobiliari, che ha raccolto 3,3 milioni di euro (circa 70 investitori con un ticket minimo di investimento di 10.000 euro).

Il progetto prevede la ristrutturazione di un edificio esistente, con la creazione di quattro unità abitative, una commerciale e quattro fra box e posti auto, per un totale di 754 metri quadrati di superficie commerciale. La ristrutturazione, che dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2026, "è orientata alla sostenibilità - si legge in una nota - e utilizzerà materiali naturali ed ecocompatibili, garantendo la massima classe di efficientamento energetico".



