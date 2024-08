Carcere di Brissogne, in arrivo nuovo personale

"Il 2 settembre prossimo prenderanno servizio due nuovi funzionari giuridico pedagogici presso il carcere di Brissogne. Per quanto riguarda i funzionari contabili, in attesa dell'indizione del concorso (iter che si concluderà entro l'anno) come soluzione pro tempore il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sta inoltre valutando di indire una ricognizione regionale per assegnare in distacco qualche unità in attesa della conclusione dell'iter concorsuale della regione. Una soluzione che risolverà molti dei problemi della casa circondariale di Brissogne". Lo dichiara in una nota in una nota la senatrice Nicoletta Spelgatti (Lega).

