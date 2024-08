Affitto terreni per le piste da sci, condannata la Monterosa

La Corte d'Appello di Torino ha dato ragione ad alcune famiglie proprietarie di terreni a Gressoney, in Valle d'Aosta, che da tempo chiedevano a Monterosa spa - società che gestisce il comprensorio sciistico - il rispetto dei contratti di affitto dei terreni utilizzati per piste e impianti sciistici.

La sentenza - fanno sapere i legali dei proprietari - ha stabilito "il principio che anche i terreni hanno un impatto fondamentale sul turismo in zona e sull'indotto, favorendo lo sviluppo economico dei territori, impatto che deve venire riconosciuto ed equamente compensato da parte delle società che gestiscono gli impianti". La Corte d'Appello ha così scongiurato l'esproprio da parte della Regione. Ora la situazione dovrà essere regolarizzata in vista della prossima stagione invernale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA