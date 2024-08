Turismo, a giugno calano gli italiani ma è boom di stranieri

Gli stranieri salvano dal punto di vista turistico un mese di giugno tra i più piovosi degli anni recenti in Valle d'Aosta (138 millimetri medi sul territorio, a fronte di una media storica di circa 84 millimetri, in base ai dati del Centro funzionale). Le presenze totali sono state 228.661, in crescita del 4,17 rispetto allo stesso mese del 2023, e gli arrivi 111.683 (+1,6%). Se gli italiani sono diminuiti sia in termini arrivi (56.641, -9,6%) sia di presenze (130.802, -5,79%), i turisti giunti dall'estero sono aumentati numericamente (53.972, +17,39%) e in termini di notti trascorse (94.789, +22,79%). Cifre che comprendono però i dati sugli alloggi a uso turistico, conteggiati solo a partire dal 1/o novembre 2023, data di entrata in vigore della legge regionale sulle locazioni brevi. In un confronto 'alla pari' il giugno 2024 risulta in flessione rispetto allo stesso mese del 2023: 212.575 presenze contro le 219.513 dell'anno scorso e 106.942 arrivi contro 109.927.

Gli alberghi fanno segnare un calo sia in termini di arrivi (64.981, -4,38%) sia di presenze (128.690, -4,79%) mentre le strutture extralberghiere, che comprendono anche gli alloggi a uso turistico prima non conteggiati, crescono rispettivamente dell'11,27% e del 18,48%.

Sono in calo le presenze dalle regioni italiane che più contribuiscono ai flussi turistici in Valle d'Aosta - dal -17,32% della Lombardia al -2,93% del Piemonte -, fa eccezione solo l'Emilia-Romagna (+16,21%). Tra gli stranieri più rappresentati nel mercato turistico valdostano, spiccano gli incrementi del numero di notti trascorse di francesi (+11,51%), tedeschi (+11,74%), britannici (+9,91%), svizzeri (+7,23%), olandesi (+38,64%), statunitensi (+34,56%).

I dati dei singoli comprensori per quanto riguarda le presenze: Aosta e dintorni (+3,36% di italiani, +37% di stranieri), Gran Paradiso (+1,08%, +12,51%), Gran San Bernardo (-6,69%, +26,66%), Monte Bianco (-24,8%, +13,5%), Monte Cervino (+7,16%, +33,08%), Monte Rosa (-4,87%, +18,25%), Valle centrale (+8,97%, +30,4%).



