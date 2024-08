Dispersi sul Monte Bianco, la piccozza a bordo crepaccio non è loro

La piccozza trovata sul bordo di un crepaccio del Mont Blanc du Tacul non appartiene ai due tedeschi di cui sono in corso le ricerche dopo la caduta di un seracco, lunedì notte, sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'attrezzo alpinistico - riporta il sito del quotidiano francese Le Dauphiné Liberé - è di una guida alpina italiana, che l'aveva perso mentre saliva lungo la via dei Trois Mont Blanc, alcuni minuti prima che si innescasse la valanga.

Viene quindi meno un indizio che avrebbe fatto pensare che i due tedeschi, di 30 e 39 anni, fossero precipitati nella spaccatura del ghiacciaio trascinati dalla massa di neve e ghiaccio. Non ci sono perciò al momento elementi per stabilire se i due siano stati effettivamente coinvolti nell'incidente, che ha provocato almeno un morto e quattro feriti, di cui uno grave.

La vittima è il catalano David Blot, di 57 anni. I quattro feriti sono una coppia di suoi amici francesi - un quarantaduenne in rianimazione con emorragia cerebrale e una donna di 40 anni con lesioni polmonari -, uno spagnolo di 58 anni e suo figlio diciassettenne, che hanno riportato delle fratture. Altre cordate - una decina di alpinisti in totale - erano sulla via al momento del distacco del seracco, ma sono scampate al crollo.



