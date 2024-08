Diga di Place Moulin, scarico straordinario dopo l'alluvione

Il commissario delegato per l'emergenza maltempo del 29 e del 30 giugno scorsi, Valerio Segor, ha disposto con un'ordinanza lo scarico straordinario di acqua dalla diga di Place Moulin. L'obiettivo, in accordo con la società Cva, è "il ripristino della piena funzionalità dell'opera di derivazione e dello scarico di fondo".

L'alluvione di fine giugno ha infatti provocato una frana che ha fatto depositare materiale sia sullo scarico di fondo sia sulla derivazione dell'impianto.

"Nessuna criticità sulla diga, si tratta di un'attività di routine i cui effetti, con la torbidità dell'acqua, potrebbero suscitare perplessità tra la popolazione", ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, in conferenza stampa.

"Siamo a un valore - ha aggiunto Segor - di molto inferiore rispetto a quello che manderebbe in criticità la vallata sottostante, parliamo di un settimo circa. Quantitativi analoghi a quelli che Cva ha scaricato intorno alla metà del luglio scorso e che non hanno provocato problemi, se non minime erosioni".

La manovra tecnica, i cui dettagli sono stati oggetto di informativa con la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ufficio dighe di Torino, prevede innanzitutto, a partire da mercoledì 7 agosto, un deflusso continuativo per almeno uno/due giorni composto inizialmente da sei metri cubi al secondo di acque provenienti dallo scarico di fondo, diluite con sette metri cubi al secondo di acqua pulita, proveniente dallo scarico di alleggerimento. In seguito vi sarà per almeno una settimana il rilascio di sola acqua pulita proveniente dallo scarico di alleggerimento di 13 metri cubi al secondo, fatte salve eventuali variazioni accordate da parte dell'autorità idraulica. In tutto il periodo è previsto un monitoraggio della torbidità delle acque scaricate da parte dell'Arpa Valle d'Aosta.

La necessità di procedere in modo rapido al ripristino deriva, spiegano l'amministrazione regionale e Cva, "dalla fondamentale azione di laminazione svolta dall'invaso di Place Moulin nel regolare le portate sul bacino del torrente Buthier in caso di eventi di intensa precipitazione, svolgendo una fondamentale misura di protezione civile a tutela della pubblica e privata incolumità". Con l'alluvione di fine giugno "sono entrati circa sei milioni di metri cubi di acqua e detriti nel bacino" e comunque "un altro evento alluvionale sarebbe gestibile con questi quantitativi", ha puntualizzato Segor.





