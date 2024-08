Un seracco si è staccato verso le 3 sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, lungo la via normale dei Trois Mont-Blanc. Il distacco è avvenuto sotto il Mont Blanc du Tacul, vetta che culmina a 4.248 metri. Secondo quanto si è appreso sulla via c'erano diversi alpinisti diretti verso la cima. Sono subito scattati i soccorsi da parte del Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix e l'operazione è tuttora in corso.



