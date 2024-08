Sole e caldo ad Aosta per la 55/a Foire d'été

Sole e caldo per la 55/a Foire d'été, rassegna dedicata all'artigianato alpino che si svolge nel centro storico di Aosta. Alla manifestazione partecipano 440 artigiani. In contemporanea all'Atelier des Métiers, nella tensostruttura di piazza Chanoux, si potranno vedere e acquistare gli oggetti realizzati dagli artigiani delle 44 realtà imprenditoriali che rappresentano il settore "professionista" dell'artigianato tipico tradizionale. Tra le novità della Foire 2024 c'è "OrsOff", un itinerario artistico che ha coinvolto 35 artisti/artigiani che espongono le loro opere in 15 location lungo il percorso Foire.

"Le opere esposte in questa fiera sono un'affascinante espressione dello spirito identitario della Valle d'Aosta. Esse si riallacciano alle storie di una comunità che, pur rimanendo saldamente ancorata alle proprie radici, ha saputo adattarsi e trasformarsi con il passare del tempo. Questo felice equilibrio tra tradizione e innovazione è il vero cuore pulsante della nostra identità culturale e testimonia la resilienza e la creatività dei nostri artigiani, di cui siamo fieri" evidenzia l'Assessore Luigi Bertschy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA