Quotidiamo, distribuiti quasi 2.000 chili di cibo in un anno

Il progetto "Emporio Solidale Quotidiamo" ha raccolto e distribuito, da maggio 2023 a giugno 2024, circa 1300 chili di cibo sotto forma di donazioni e ridistribuzione degli sprechi, a cui si aggiungono oltre 570 chili donati da privati. Le risorse sono state in grado di sostenere, nel 2024, 85 nuclei ovvero 243 persone. E' quanto si legge in una nota nella quale è presentato il bilancio dell'attività della struttura che si propone di combattere la povertà e lo spreco alimentare.

Le iniziative si dividono in tre categorie: costruzione di una rete attiva per la ridistribuzione di risorse, la donazione degli alimenti raccolti alle famiglie in condizioni di bisogno e la realizzazione di attività di sensibilizzazione e informazione. "Oltre alla gestione del punto distribuzione Quotidiamo - è spiegato nella nota - una delle attività principali del progetto è la distribuzione dei pacchi alimentari sul territorio regionale attraverso le Unitées. Sotto il coordinamento delle assistenti sociali, che segnalano i singoli casi di bisogno, la rete si attiva: Quotidiamo si occupa quindi di acquistare prodotti freschi come frutta e verdura di stagione, il Banco Alimentare (partner di progetto) si occupa, invece, dei prodotti a lunga conservazione. Il tutto viene poi consegnato nei magazzini, o centri di smistamento locali nelle varie Unitées. Infine, tramite la collaborazione di una rete di volontari, assistenti sociali e associazioni, le cassette vengono poi distribuite alle famiglie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA