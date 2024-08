Arvier, residenza artistica trasforma l'Espace T

Dopo un mese di lavoro si è chiusa la residenza artistica delle franco-tedesche Nina Moulin e Toni Stakenkötter ad Arvier, trasformando l'Espace T in un ambiente in cui l'arte dialoga con la natura. "Grazie a questo incontro con la popolazione - hanno detto le due artiste - la nostra conoscenza del territorio si è arricchita di nuove informazioni e suggestioni. Le interazioni con la comunità ci hanno permesso di approfondire la nostra comprensione della cultura locale alpina, che sicuramente ci permetterà di integrare nuovi elementi nel nostro lavoro e ha reso il nostro dialogo con il territorio ancora più significativo".

L'Espace T ora non sarà solo uno spazio di coworking funzionale e moderno ma anche la futura sede dell'Associazione transfrontaliera Teraction, impegnata a livello europeo nella promozione della cittadinanza attiva e dei valori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Arvier conferma così l'impegno nel creare una comunità aperta, inclusiva e consapevole. "Vogliamo che l'Espace T diventi un punto di riferimento per l'intera comunità, un luogo accogliente e stimolante dove le persone possano incontrarsi, lavorare e trarre ispirazione, lasciando traccia del loro passaggio" ha commentato Mauro Lucianaz, presidente dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis e sindaco di Arvier.

La residenza artistica di Moulin e Stakenkötter e la riqualificazione dell'Espace T rientrano nel progetto "Agile Arvier - La cultura del cambiamento", finanziato attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).



