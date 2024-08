Violenza ai giardini, resta in carcere presunto aggressore

Il giudice ha convalidato il fermo del giovane di origini romene di 26 anni, arrestato martedì dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito e rapinato una donna di 31 anni. Come richiesto dalla procura, è stata disposta la misura cautelare in carcere. I fatti sono accaduto alle 5 del mattino di domenica scorsa.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe sorpreso la donna di spalle, mentre lei attraversava a piedi i giardini Emilio Lussu ad Aosta. L'avrebbe fatta cadere e poi avrebbe tentato di palpeggiarla nelle parti intime. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. Il giovane le avrebbe poi rubato il cellulare. I carabinieri sono arrivati al presunto aggressore grazie alle immagini di videosorveglianza della zona, tra piazza Chanoux e la stazione ferroviaria di Aosta. La donna lo ha poi riconosciuto in caserma.



