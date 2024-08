Guasto ad un veicolo, stop a circolazione nel traforo del Monte Bianco

A causa di un guasto del sistema di raffreddamento di un veicolo leggero, oggi pomeriggio alle 16:25 la circolazione nel traforo del Monte Bianco è stata interrotta nelle due direzioni. Il mezzo si è fermato all'altezza della prima piazzola di sosta, a circa 300 metri dall'imbocco francese. Il guasto ha generato una leggera emissione di fumo.

"In applicazione delle procedure di sicurezza - si legge in una nota - gli operatori della postazione di controllo e comando hanno immediatamente provveduto a chiudere gli ingressi esterni e a bloccare il flusso dei veicoli all'interno del traforo mediante l'accensione dei semafori rossi e l'abbassamento delle barriere di traffico disposte ogni 600 metri. I servizi di sicurezza interni sono immediatamente intervenuti sul luogo dell'evento a bordo dei veicoli in dotazione attrezzati per la lotta contro l'incendio, al fine di procedere alle operazioni di verifica e messa in sicurezza del veicolo". Le 49 persone a bordo degli altri veicoli presenti all'interno del traforo sono state invitate a raggiungere i luoghi sicuri e sono state assistite dagli operatori. Alle 17.08, al termine delle operazioni di evacuazione del mezzo in avaria, la circolazione è stata ripristinata nei due sensi di marcia. Nel frattempo si sono formate code agli ingressi del tunnel.



