Violenza sessuale al parco, l'incontro vittima-aggressore in un locale

E' comparso questa mattina davanti al gip di Aosta il giovane di 26 anni, cittadino romeno, fermato dai carabinieri perché indiziato di delitto con l'accusa di violenza sessuale e rapina. Il giudice si è riservato la decisione in merito alla richiesta di convalida del provvedimento.

L'uomo, operaio in una ditta edile, è accusato di aver tentato di aggredire una donna di 31 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari l'avrebbe sorpresa di spalle, mentre lei attraversava a piedi i giardini Emilio Lussu ad Aosta.

L'avrebbe fatta cadere e poi avrebbe tentato di palpeggiare le sue parti intime. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. Il giovane le avrebbe poi rubato il cellulare. I carabinieri sono arrivati al presunto aggressore grazie alle immagini di videosorveglianza della zona, tra piazza Chanoux e la stazione ferroviaria di Aosta.

La donna lo ha poi riconosciuto. Dai primi riscontri, i due si sarebbero incontrati in un locale notturno. Poi, la donna sarebbe andata via per tornare a casa. Verosimilmente, stava attraversando il parco per andare a prendere un taxi. Il giovane è stato arrestato in un appartamento di Saint-Pierre, che divideva con altri operai. In casa sono stati trovati anche gli indumenti che avrebbe indossato durante l'aggressione.



