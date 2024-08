Univda bocciata dal Censis, "al lavoro per migliorare"

Con una media di 74 punti, l'Università della Valle d'Aosta si colloca al nono e ultimo posto tra le piccole università non statali (sotto i 5.000 iscritti) nell'edizione 2024-2025 della classifica Censis delle università italiane. Guida la classifica la Libera Università di Bolzano, con 95 punti. L'ateneo valdostano ha ottenuto i punteggi più bassi in due delle cinque voci prese in considerazione: servizi (66, a pari merito con Roma - Link Campus) e strutture (69). "Univda sta lavorando per migliorare entrambi i parametri. Dal prossimo anno accademico, infatti, le attività didattiche si svolgeranno nel nuovo polo universitario, dotato di aule, sale studio e laboratori", si legge in una nota dell'ateneo.

Penultimo posto per comunicazione e servizi digitali (77, a pari merito con l'Università Lum G.Degennaro) e settima posizione per le borse di studio (70). Secondo posto riguardo alla voce internazionalizzazione (88), "per il terzo anno consecutivo", ricorda l'ateneo in una nota. Una valutazione che "ha preso in considerazione, tra i vari indicatori, anche il numero degli studenti e delle studentesse che hanno trascorso un periodo all'estero per studio o per tirocinio, grazie alle opportunità offerte dall'Erasmus+ e da altri programmi di mobilità internazionale, rapportato al totale degli iscritti".

Inoltre, fa sapere l'ateneo, "per qualità della didattica degli atenei non statali di piccole dimensioni, l'Università della Valle d'Aosta ottiene due prime posizioni: una con il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (101/110), l'altra in ambito linguistico con il corso di laurea triennale in Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo (101,5/110)".



