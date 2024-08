La Reinassance, dialogo per un centro moderato autonomista

"Il dialogo rispettoso che intendiamo portare avanti con forze e movimenti presenti nella nostra regione si orienta alla costruzione di un centro moderato e autonomista. Riteniamo non solo possibile, ma necessario e non più rimandabile costituire un polo alternativo alle attuali maggioranze, che si collochi al centro della discussione politica senza estremismi, in discontinuità con il modo di gestire la nostra città e la nostra regione a cui ci hanno abituato i governi precedenti e quello attuale". Così in una nota il direttivo de La Reinassance Valdôtaine.

"Desideriamo creare convergenze e sinergie - si legge - con altri soggetti sul territorio a partire dai programmi, da una visione comune e dal ruolo fattivo di una politica di passi declinati in nome del cambiamento".

Secondo il movimento "cambiare idea è possibile, ammirevole e chi sinceramente rivede il proprio percorso e ne inizia uno nuovo per costruire un'alternativa è ben accetto. Ma non si può credere proficuo lo stesso approccio del passato: oggi più che mai è importante e necessario aprirsi a nuove opportunità, saperle cogliere e portarle avanti con fiducia e onestà, in una nuova maniera di fare politica".



