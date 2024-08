Alluvione, a Cogne consegnate rotoballe solidali

Prosegue la solidarietà tra gli agricoltori, dopo il dono di 70 rotoballe da parte di Coldiretti Asti alle aziende agricole della bassa Valle d'Aosta colpite dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi.

Con la riapertura della strada regionale 47, il 29 luglio, un convoglio di trattori di aziende agricole valdostane è infatti salito a Cogne per consegnare diverse rotoballe di 'fieno solidale' alle aziende alluvionate della località.

"Una testimonianza concreta di supporto e solidarietà - sottolinea Coldiretti - nei confronti degli agricoltori locali in difficoltà. Il comparto agricolo valdostano nel suo complesso, in seguito all'alluvione che ha colpito la Regione a fine giugno, ha registrato 11 milioni di euro di danni".





