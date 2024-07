Confcommercio, la desertificazione commerciale agevola la criminalità

"I fatti criminali accaduti nei giorni scorsi nell'area di Corso Battaglione e nei giardini pubblici di rue Conseil des Commis ai danni oltre che dei cittadini anche del commercio di vicinato necessitano di trovare una soluzione. Ci appelliamo all'amministrazione comunale a porre particolare attenzione rispetto a tali atti. Il progetto di desertificazione di queste aree già in atto da diversi anni non fa altro che intensificare questi fenomeni". Così in una nota Confcommercio Valle d'Aosta.

Secondo Ermanno Bonomi, presidente di Confcommercio Aosta, "poter contare su vetrine accese e negozi attivi rappresenta un ottimo deterrente per qualsiasi azione criminosa. Il settore necessita di essere sostenuto ponendo anche un occhio di riguardo alla sicurezza della zona potenziando oltre che le telecamere presenti anche l'illuminazione di punti della città totalmente al buio".

Confcommercio aggiunge: "Uno degli obiettivi principali della nostra associazione è quello di sostenere il commercio soprattutto nelle aree che necessitano maggiori attenzione ed interventi. A tal proposito l'associazione scrivente si mette a disposizione dell'amministrazione comunale al fine di collaborare assieme per trovare possibili soluzioni ed ostacolare ulteriori chiusure e saracinesche abbassate".



