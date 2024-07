Alluvione a Cogne, dal Parco del Gran Paradiso 300 mila euro per i sentieri

E' stata firmata ieri "la convenzione tra il Parco nazionale Gran Paradiso e il Comune di Cogne con cui l'ente parco ha messo a disposizione la prima tranche di finanziamento pari a 300.000 euro per il ripristino, la manutenzione e la ricostruzione dei sentieri all'interno del parco nazionale Gran Paradiso nel Comune di Cogne in seguito agli eventi alluvionali dello scorso 29 e 30 giugno". Lo comunica in un post il Comune di Cogne.

Il documento è stato firmato dal sindaco, Franco Allera, e dal presidente del Parco nazionale, Mauro Durbano, durante la riunione del Consiglio comunale.

"Un enorme grazie - aggiunge l'ente locale - da parte di tutta la comunità di Cogne che vive da sempre grazie anche ai suoi sentieri".



