Cva, borse di studio per ragazze che studiano scienze

Il Gruppo Cva bandisce cinque borse di Studio Stem (science, technology, engineering and mathematics) del valore di 5.000 euro ciascuna, nell'ambito delle iniziative previste dal proprio Piano di sviluppo integrato, che prevede la realizzazione di progetti finalizzati a coniugare la crescita aziendale con la sostenibilità sociale e creare valore condiviso sul territorio. Le borse - comunica Cva - mirano a "sostenere l'ingresso delle studentesse valdostane nei percorsi di laurea nelle discipline Stem, offrendo loro la possibilità di perseguire una formazione accademica in un ambito caratterizzato ancora oggi da un significativo e persistente divario di genere". Le borse di studio sono destinate a studentesse che si diplomeranno nell'anno scolastico 2023/2024 e che s'iscriveranno ad una delle facoltà Stem nell'anno accademico successivo.

I requisiti per presentare le candidature alla borsa di studio sono: voto di maturità non inferiore a 80/100; media dei voti delle materie scientifiche (ad esempio, matematica, fisica, chimica, scienze, biologia) del quarto e quinto anno, non inferiore a 8/10; Isee-Universitario non superiore a 44.000 euro; l'intenzione di iscriversi, nell'anno accademico 2024/2025, a un corso rientrante nell'ambito delle discipline Stem; la residenza in Valle d'Aosta.

L'attribuzione delle borse di studio avverrà sulla base di una graduatoria definita secondo l'Isee universitario, "in modo da privilegiare studentesse con minore disponibilità economica, essendo il criterio di merito indispensabile per presentare la candidatura". La borsa di studio è cumulabile con altre borse.

Le domande dovranno essere presentate solo tramite apposito form sul sito Cva alla pagina https://www.cvaspa.it/borse-di-studio entro le 12 di venerdì 30 agosto 2024.



