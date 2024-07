Comieco, -0,7% di raccolta carta in Valle d'Aosta nel 2023

Nel 2023 la raccolta differenziata di carta e cartone in Valle d'Aosta è stata in lieve calo: sono state sfiorate le 10.000 tonnellate, con una contrazione dello 0,7% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dal 29/o Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia realizzato da Comieco, Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.

"Nonostante il lieve calo dell'ultimo anno (-66 tonnellate di carta e cartone raccolte), la Valle d'Aosta si conferma una regione virtuosa in cui la raccolta differenziata resta un'abitudine consolidata", commenta Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. "Ogni cittadino valdostano ha conferito a riciclo mediamente 80,6 kg di carta e cartone durante l'anno, risultato che la pone al terzo posto in una ideale classifica nazionale dopo Emilia Romagna e Toscana".

Nel 2023 Comieco fa sapere che in Valle d'Aosta "ha gestito, attraverso la convenzione con il gestore unico Enval srl, l'avvio a riciclo la raccolta differenziata di carta e cartone in regione riconoscendo ai 74 comuni convenzionati corrispettivi per quasi un milione di euro".

In Italia nel 2023 - comunica Comieco - la raccolta differenziata di carta e cartone ha raggiunto risultati record: oltre 3,7 milioni di tonnellate di materiali cellulosici raccolti con un aumento di quasi il 3% rispetto all'anno precedente. Stesso discorso per la media pro-capite che per la prima volta si assesta sui 64 kg. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici arriva al 92,3% "confermando il superamento in netto anticipo degli obiettivi Ue al 2030".





