Giovane aggredita ad Aosta, indagini dei carabinieri

Procedono le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura, sull'aggressione ai danni di una giovane avvenuta nel centro di Aosta. I fatti nella notte tra sabato e domenica scorsi, nei giardini Emilio Lussu.

La vittima è una ragazza, italiana e maggiorenne, che - secondo quanto si è appreso - era da poco uscita da un locale.

Il tutto è durato una manciata di secondi e poi la giovane è riuscita a mettersi in salvo. Ha riportato lievi ferite.

L'aggressione sarebbe stata messa in atto da altri giovani che la vittima conosceva. Le indagini proseguono nel massimo riserbo e i contorni della vicenda restano da chiarire.

L'area, già teatro di episodi di violenza in passato, non è coperta dal sistema di videosorveglianza comunale. Sul lato Est si trovano però le telecamere a servizio del palazzo di giustizia.



