Coldiretti, cassa integrazione per gli operai agricoli stagionali

Ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione anche per le aziende agricole colpite dai recenti eventi alluvionali. E' questa la richiesta avanzata da Coldiretti Valle d'Aosta alla Regione Autonoma Valle d'Aosta che a sua volta, proprio la scorsa settimana, aveva presentato al ministero la conta dei danni e richiesto lo stato di Calamità naturale.

Nei giorni scorsi, facendosi portavoce delle esigenze della propria base associativa, la presidente Regionale di Coldiretti Valle d'Aosta Alessia Gontier, accompagnata dal direttore Elio Gasco, ha incontrato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, che, riferisce Coldiretti in una nota, "ha manifestato la propria attenzione verso il mondo agricolo, precisando che è stata presentata specifica richiesta al ministero del Lavoro e del merito rispetto alla possibilità di istituire un ammortizzatore sociale comune a tutti i settori, che permetterebbe così alle aziende agricole assuntrici di manodopera stagionale di potervi accedere, anche se le stesse non usufruiscono nell'ordinario di uno strumento specifico".

Secondo l'assessorato, riporta Coldiretti, "la questione è al vaglio del ministero dell'Economia e finanze per la verifica delle relative coperture finanziarie".

"Ringraziamo l'assessore per questo segnale - spiegano Gontier e Gasco - perché anche attraverso attenzioni come queste, destinate al sostegno delle aziende, andiamo incontro alle esigenze del momento che ci consentono di continuare con orgoglio ad operare e antropizzare i nostri bellissimi ma difficili territori".



