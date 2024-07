Cogne riapre, "noi sposi nel paese isolato fino a poco fa"

Non solo i turisti sono arrivati a Cogne nel primo giorno di riapertura della strada. Proprio oggi, infatti, in paese si è sposato il valdostano Flavio Serra. Già assessore comunale di Aosta, è l'attuale segretario particolare dell'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, che ha celebrato le nozze. Il matrimonio era programmato da tempo e non era scontata la possibilità di celebrarlo, considerati i danni provocati dall'alluvione del 29 giugno scorso all'unica via di collegamento percorribile in auto.

"Ci abbiamo sempre creduto, sinceramente", spiega Serra.

"Conoscendo - aggiunge - la determinazione della comunità di Cogne, di tutto il sistema valdostano, di emergenza, dei lavori pubblici, di tutti quelli che hanno concorso a questa grande opera di ripristino. Il nostro primo pensiero è stato subito alla riapertura, alla comunità, all'intera vallata, ai turisti.

Poi il nostro evento è una cosa che ha seguito e coincide, quindi siamo felici di questo".



