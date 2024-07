Sindacati, "Oss e lavori gravosi, forse ci siamo"

Le organizzazioni sindacali del pubblico impiego di Cgil, Cisl, Uil e Savt "apprendono con soddisfazione dell'avvio dell'iter utile a considerare gravoso il lavoro degli operatori socio-sanitari e pertanto della possibilità da parte di questi ultimi di poter ottenere benefici previdenziali ai fini del diritto anticipato alla pensione.

L'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati e a seguito di iniziativa dell'onorevole Manes è sicuramente importante e per tale ragione siamo soddisfatti dell'attenzione posta a queste figure da parte del parlamentare valdostano". Lo scrivono i sindacati in una nota.

"La speranza - proseguono in una nota congiunta - rimane certo quella di poter arrivare ad un risultato tangibile quanto prima possibile, tenuto conto che la giurisprudenza ha già iniziato, per il tramite di sentenze diffuse su tutto il territorio italiano, a dichiarare l'impianto normativo lacunoso e contraddittorio e condannando l'Inps a riconoscere comunque il beneficio previsto. Certo una norma di legge estenderebbe subito il sacrosanto diritto, a chi quotidianamente svolge un lavoro faticoso ed essenziale, di avere il giusto riposo con dovuto anticipo".

"Apprendiamo con ancor più soddisfazione - aggiungono i sindacati - che l'ordine del giorno ben richiama i rischi quotidiani di tale mestiere tra i quali agenti biologici pericolosi, limitazioni psico-fisiche, elevati livelli di stress lavoro correlato, orari notturni e tanti altri. Nonostante tutti siano a conoscenza dei rischi e dei disagi di tale mestiere nel comparto unico esistono ancora alcuni datori di lavoro che negano al personale interessato l'indennità di rischio, creando in primo luogo una incomprensibile disparità di trattamento tra gli operatori ed operando a detrimento del personale che non riceve tale emolumento. Vigileremo attentamente sull'iter della norma e laddove lo stesso non proceda secondo tempistiche soddisfacenti non esiteremo a tutelare detto personale in altre sedi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA