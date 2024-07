Giunta, il dopo alluvione ha mostrato le capacità dei valdostani

"Gli interventi straordinari del dopo alluvione hanno messo a valore la capacità dei valdostani di fare sistema nelle emergenze, creando una rete di operatività straordinaria. Un sistema che si è attivato, in particolare, per ridare al comune di Cogne la possibilità di essere nuovamente raggiungibile attraverso la viabilità ordinaria, ma che è intervenuto anche a Breuil/Cervinia per cercare di dare sostegno alle tante attività colpite dall'alluvione". Così in una nota il governo regionale alla vigilia della riapertura della strada regionale per Cogne, quattro settimane dopo l'alluvione che ha isolato la località ai piedi del Gran Paradiso.

"A tutti coloro - prosegue la giunta - che hanno dato il loro contributo perché vi possa essere una ripartenza per Cogne e un rilancio per l'estate del Breuil va il ringraziamento di tutto il governo regionale che, nelle differenti fasce di competenza, ha seguito da vicino questo momento complesso, per la Valle d'Aosta tutta".

Il governo regionale rivolge "un grazie agli uomini e alle donne della Protezione civile regionale, alle strutture dell'assessorato regionale delle Opere pubbliche, alle forze dell'ordine, ai volontari di protezione civile, ai vigili del fuoco professionisti e volontari, al corpo forestale valdostano, all'amministrazione comunale di Aymavilles e a quella di Cogne e a tutti gli abitanti della località, ognuno per la sua parte.

Ora guardiamo al domani, lavorando anche per cercare di strutturare i giusti strumenti di sostegno e di supporto che possano essere un'altra risposta concreta per tutti coloro che hanno dovuto confrontarsi con il grave evento che ha travolto la nostra comunità".



