Un pedone è stato investito nel primo pomeriggio ad Aosta. L'incidente è avvenuto in via Festaz, vicino all'incrocio con viale Conseil des Commis.

Si tratta di una donna di 25 anni, colpita da un autoveicolo all'altezza di un attraversamento pedonale. E' stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta in ambulanza. Le sue condizioni non paiono gravi. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la polizia locale.



