Torna la Cogne academy, il corso gratuito al via a ottobre

Prenderà il via nel prossimo mese di ottobre la terza edizione della Cogne academy, un'iniziativa che mira a formare giovani talenti, pronti ad entrare nel settore dell'industria siderurgica.

"Dopo il successo delle edizioni precedenti del 2020 e del 2022, Cogne acciai speciali, in collaborazione con l'agenzia Umana spa, selezionerà, nel mese di settembre, 15 neodiplomati per un percorso formativo svolto in toto in azienda", fa sapere l'azienda in una nota.

Il corso, completamente gratuito, inizierà ad ottobre e si concluderà a dicembre 2024 e "offrirà un'opportunità unica per giovani tra i 18 e i 29 anni, che desiderano intraprendere la carriera di 'steel operator', ovvero, operatori dell'industria siderurgica". Una novità di quest'anno è l'accessibilità del corso, rivolta a tutti i possessori di un qualsiasi diploma quinquennale, non più soltanto a coloro che provengono da istituti tecnici o professionali.

Il programma prevede 250 ore di formazione intensiva, condotte direttamente presso la sede di Cogne acciai speciali da operatori e tecnici esperti. "Questo permetterà ai partecipanti di vivere un'autentica esperienza immersiva nel mondo del lavoro, imparando da professionisti che operano nel settore da anni".

Al termine del corso "i candidati che avranno superato positivamente l'intero percorso formativo riceveranno proposte lavorative concrete da parte dell'azienda".

"Le esperienze del 2020 e del 2022 - dichiara Ilaria Fadda, direttrice Risorse Umane e Academy in Cogne acciai speciali - hanno evidenziato come, questa tipologia di percorso, rappresenti una guida efficace all'ingresso nel mondo del lavoro, dimostrabile agilmente dalla sostanziale assenza di turn over tra partecipanti alle due edizioni precedenti".

"In Cogne Acciai Speciali c'è chi è partito facendo i turni in reparto ed ora si trova negli Stati Uniti a dirigere una delle nostre filiali. Nella nostra azienda l'impegno viene premiato", aggiunge Monica Pirovano direttrice generale Cogne acciai speciali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA