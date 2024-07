Aps, Matteo Fratini confermato alla presidenza

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ha indicato il consulente del lavoro Matteo Fratini alla presidenza dell'Azienda pubblici servizi (Aps) e l'avvocato Andrea Noro alla carica di consigliere: si tratta di due conferme.

All'attuale terza componente del cda, Sara Maria Porta, direttrice amministrativa di Inva, "che non ha più dato disponibilità all'impegno", subentra l'avvocata Valeria Fadda.

Il decreto, firmato ieri dal primo cittadino, è stato illustrato dallo stesso Nuti in apertura della riunione del Consiglio comunale di oggi.

La sostanziale conferma del cda uscente è legata, tra l'altro, al "progressivo aumento dell'utile di esercizio" e "all'efficientamento della macchina organizzativa", ha detto Nuti. Il rinnovo per i prossimi tre anni va in una prospettiva di un "percorso di qualificazione e modernizzazione dell'azienda a servizio del socio unico".

Tra i risultati raggiunti da Aps, Nuti ha ricordato "il restyling delle farmacie, l'avvio della consegna a domicilio, la riqualificazione di alcune aree cimiteriali, il cippo per le vittime del Covid, il nuovo allestimento della sala del commiato, la revisione del regolamento di collaborazione con l'assessorato alla Mobilità per il regolamento Ztl, forme di manutenzione dei parcheggi in struttura che garantiscono un po' di sicurezza in più e qualità di servizio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA