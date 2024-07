Inail, Zucchi "indetto un concorso per sette funzionari"

"Prosegue l'azione del governo Meloni per dare le necessarie risposte ai cittadini provenienti dai territori. Premessa la cronica carenza di personale presso la sede regionale dell'Inail segnalata da tempo dal direttore regionale della sede dr. Giuseppe Villani, sono già arrivate ed arriveranno presto nuove risorse di personale indispensabili per il corretto funzionamento e conseguente erogazione del servizio dell'ente ai cittadini. In particolare sono state accolte le domande di trasferimento interno di tre funzionari due dei quali hanno già preso servizio ed è stato indetto un concorso finalizzato all'assunzione di sette funzionari per colmare le lacune in organico presso l'ente". Così in una nota Fratelli d'Italia Valle d'Aosta.

"Il trasferimento interno immediato di tre persone e il concorso indetto attestano, una volta di più, tutta l'attenzione delle istituzioni centrali e del Governo Meloni nei confronti della Valle d'Aosta. Ringrazio di cuore il ministro Marina Calderone per la disponibilità e l'attenzione che dimostra sempre verso le istanze che provengono dal nostro territorio", dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alberto Zucchi.



