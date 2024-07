Giornalista picchiato, un valdostano tra i presunti aggressori

C'è anche un ex responsabile di Casapound per la Valle d'Aosta tra i quattro militanti di estrema destra che, secondo la polizia di Torino, sabato scorso avrebbero aggredito nella città piemontese il giornalista della Stampa Andrea Joly, colpevole, ai loro occhi, di fotografare e filmare la festa per i 16 anni del circolo Asso di Bastoni. Nato a Donnas (Aosta), il quarantacinquenne aveva partecipato alla nascita di Casapound in Valle d'Aosta e alla creazione, nel 2011, della prima sede nella regione autonoma.

Nel 2017 aveva preso parte, in qualità di testimone, a un processo davanti al giudice monocratico del tribunale Aosta. Il procedimento si era chiuso in primo grado con due condanne e un'assoluzione e riguardava un presunto pestaggio, ad opera di giovani che facevano riferimento a Casapound, avvenuto nel centro di Aosta durante la notte tra il primo e il secondo giorno della Fiera di Sant'Orso del 2016. La vittima, un ventiquattrenne di origine nordafricana, aveva riportato una policontusione con prognosi di 15 giorni.

Negli anni successivi si era poi trasferito nel Canavese, mancando nel 2023 l'elezione nel Consiglio comunale di Ivrea nella lista della Lega.



