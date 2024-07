La strada per Cogne riaprirà con un senso unico alternato

La strada per Cogne non sarà totalmente a doppio senso di marcia fin da sabato prossimo, giorno della riapertura dopo i danni provocati l'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi. Lo ha spiegato in conferenza stampa l'assessore alle Opere pubbliche, Davide Sapinet: "A monte del chilometro 9,4 procedono in modo differente i lavori della cosiddetta variante, che richiederanno ancora qualche giorno supplementare di intervento. Si riaprirà quindi al traffico sabato 27 mattina con un senso unico alternato al km 9,4, e chiaramente appena sarà disponibile la variante si riuscirà ad evitare questo rallentamento".

L'aver anticipato per maltempo a sabato scorso la discesa delle 400 auto bloccate in paese "ha portato - ha detto Sapinet - a qualche rallentamento nella prosecuzione degli interventi, che stanno procedendo. E in questi giorni si provvederà sui tratti della regionale 47 ai lavori di pavimentazione: quindi al km 9, al km 9,4, in prossimità della zona Lexert, a valle della frazione Epinel, e poi su alcuni tratti più piccoli che sono stati danneggiati. Ai lavori di pavimentazione faranno seguito la messa in sicurezza, quindi la posa di new jersey e la posa di barriere laterali e nel frattempo si continua ad allargare la viabilità laddove è possibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA