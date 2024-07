Aosta, attivate le azioni per i rischi da ondate di calore

Anche quest'anno il Comune di Aosta partecipa alla campagna per la prevenzione dei rischi derivanti da eventuali ondate di calore anomalo in collaborazione con l'azienda Usl della Valle d'Aosta e con la Protezione civile regionale.

Nei prossimi giorni 500 persone che vivono da sole - segnalate dall'lUsl in quanto considerate maggiormente a rischio per le loro patologie - saranno contattate telefonicamente nell'ambito dei servizi per anziani gestiti in co-progettazione con le cooperative sociali la Sorgente e Esprit à l'envers, tramite l'associazione Telehelp onlus.

Le telefonate avranno l'obiettivo di verificare chi tra le persone indicate sia interessata a essere richiamata in caso di ondate anomale di calore. Per coloro che manifesteranno il loro interesse, verranno attivati dei contatti successivi, mirati a monitorare le condizioni di salute e a fornire consigli per contrastare gli effetti del calore.

In caso di necessità è disponibile anche il numero verde 800.196.870, attivo fino al 15 settembre (sette giorni su sette), al quale le persone sole in difficoltà a causa delle elevate temperature potranno rivolgersi in caso di necessità (non legate a situazioni che richiedano pronto intervento ma per l'eventuale disbrigo di commissioni come la spesa e l'acquisto farmaci) Inoltre, in collaborazione con il Comitato di Aosta della Croce Rossa Italiana, l'associazione Alice - Onlus e il Corpo infermiere volontarie della Cri, è stato attivato un servizio di misurazione gratuita della pressione in programma due volte al mese, il giovedì dalle ore 16 alle ore 18, nel Centro d'Incontro del quartiere Cogne di via Vuillerminaz, 7. I prossimi appuntamenti sono: il 25 luglio; l'8 e il 22 agosto e il 5 e il 19 settembre. L'attività continuerà con la stessa cadenza anche nel periodo autunnale.

"La campagna contro l''emergenza caldo', oltre al monitoraggio delle condizioni di salute delle persone più fragili e soggette ai rischi derivanti dai colpi di calore, ci permette di alleviare - commenta l'assessora comunale alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati - la condizione di solitudine in cui molti dei nostri anziani vivono, facendogli sentire la vicinanza della comunità e delle istituzioni".





