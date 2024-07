Testolin, "un'attenzione a turisti e residenti la discesa delle auto da Cogne"

"La giornata di oggi fa parte della storia di una comunità - che più in generale è quella valdostana e che in questo frangente è soprattutto quella di Cogne - che non si ferma, che è capace di reagire e di organizzarsi per dare risposte concrete ai residenti e agli ospiti sul proprio territorio". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, commentando il recupero di 410 automezzi che erano rimasti bloccati nel paese ai piedi del Gran Paradiso dopo l'alluvione del 29 giugno scorso.

"In attesa - prosegue Testolin - della riapertura della strada regionale 47 per Cogne, prevista per il prossimo 27 luglio, e quindi del ritorno ad una viabilità regolare, anche nei tratti compromessi dall'alluvione, abbiamo voluto offrire la possibilità di anticipare di una settimana il recupero dell'auto. Un segnale di attenzione soprattutto per i tanti turisti ma anche per i valdostani che hanno vissuto il disagio di quei giorni".

"È stato possibile organizzare l'operazione di recupero delle auto con una settimana di anticipo rispetto alla ripresa del transito veicolare normale - conclude il presidente della Regione - perché i tecnici regionali e le imprese hanno fatto un lavoro intenso, con il coordinamento dell'assessorato regionale alle Opere pubbliche e con il supporto della Protezione civile regionale. A tutti loro, a tutti coloro che sono saliti oggi a Cogne, così come ai tanti volontari che oggi hanno dato il loro prezioso contributo e alle amministrazioni comunali di Cogne e di Aymavilles va il sentito ringraziamento del governo regionale e della Valle d'Aosta tutta".



