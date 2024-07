Artigianato, inaugurata la 71/a Mostra concorso

Fino al 28 luglio piazza Chanoux ospiterà la 71/a Mostra concorso: la manifestazione dà il via all'estate dell'artigianato valdostano ed è stata inaugurata stamane nella tensostruttura allestita nella piazza principale di Aosta alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione, Renzo Testolin, degli assessori regionali Luigi Bertschy, Giulio Grosjacques e Jean-Pierre Guichardaz e dell'assessora comunale di Aosta Alina Sapinet.

Sono 213 le opere esposte, suddivise in 23 categorie: dagli attrezzi per l'agricoltura alle sculture, dai tipici pizzi di Cogne (le Dentelles) al Drap di Valgrisenche, dai giocattoli (che riproducono l'Ape car) alla costruzione in miniatura del Forte di Bard, passando per la grolla in pietra locale e il portabottiglie in ferro battuto.

Sono esposte anche le sculture premiate e acquistate dall'amministrazione regionale che trattano temi specifici, oltre ai manufatti denominati Arternativi che, pur rappresentando un artigianato sempre più vivo nell'attuale panorama valdostano, non rientrano nelle categorie previste dal concorso in quanto non realizzate con tecniche tipiche della tradizione locale.

Ogni sera alle 20.30 e fino al 28 luglio inoltre i cori valdostani in piazza Chanoux riempiranno l'aria di note in occasione del Foire Festival, che propone le migliori voci della regione e, da quest'anno, offre alcune anteprime di eventi estivi.



