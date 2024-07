Alpinismo, chiusa la via italiana al Cervino

La sindaca di Valtournenche, Elisa Cicco, ha disposto la chiusura immediata e temporanea della via italiana al Cervino, sia in salita sia in discesa.

"Tale misura - comunica l'amministrazione comunale - è necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza mediante operazioni di disgaggio, in preparazione dell'intervento di manutenzione straordinaria alla Capanna Carrel. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei cittadini e degli alpinisti".

L'avvio dei lavori è previsto per lunedì prossimo e le operazioni proseguiranno fino al loro completamento. L'ordinanza rimarrà in vigore fino alla conclusione degli interventi.





