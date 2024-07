Testolin, risposte celeri e concrete agli albergatori alluvionati

"Come anticipato ad Adava, il governo regionale è sensibile alle istanze dei due territori e vuole dare risposte celeri e concrete. È quindi necessario darsi delle priorità di intervento. Partiremo nei prossimi giorni con la sospensione delle rate dei mutui Finaosta, per la cui fattibilità gli uffici regionali sono già al lavoro e che è uno dei punti contenuti nel documento che ci ha presentato l'Associazione degli albergatori. Nel prosieguo affronteremo, coralmente e facendo sistema, i vari interventi di supporto e di ristoro". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, dopo un incontro scaturito da una richiesta di Adava, in cui è stata strutturata dalla giunta regionale e dall'Associazione degli albergatori una sintesi delle istanze e dei bisogni degli operatori del settore ricettivo, le cui attività sono state danneggiate dall'alluvione di fine giugno che ha colpito soprattutto le comunità di Cogne e di Cervinia.

"L'incontro con gli albergatori - aggiunge Testolin - è stato propedeutico e ha gettato le basi per pensare agli interventi che potranno essere strutturati per le aziende e che potranno valere non solo per le strutture ricettive, ma anche per gli altri settori".

Per il presidente della Regione, l'incontro con Adava "è stato l'occasione per avviare un primo confronto con gli albergatori e i rappresentanti delle strutture della Regione. È stato anche il primo di una serie di incontri che avremo con le associazioni che rappresentano tutte le attività che hanno avuto danni o che comunque si sono viste in qualche modo compromettere la stagione turistica, che speriamo possa comunque ripartire con forza, soprattutto per Cogne dove siamo riusciti a dare una data di apertura con l'ultimazione dei lavori straordinari fatti per il ripristino della viabilità".



