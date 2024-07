Inaugurato un nuovo percorso naturalistico sul Mont Tantané

E' stato inaugurato presso l'area pic-nic del Col Pilaz, nel Comune di La Magdeleine, il nuovo percorso naturalistico allestito sul fronte sud-ovest del Mont Tantané. All'inaugurazione, hanno partecipato oltre a turisti e amanti della montagna, i bambini dei centri estivi dell'Unité des Communes Mont Cervin, curiosi di scoprire le novità di un percorso naturale particolarmente suggestivo.

"Da oltre 20 anni, migliaia di escursionisti percorrono i circa sette chilometri di questo sentiero che l'assessorato all'Agricoltura e risorse naturali ha voluto modernizzare al fine di renderlo fruibile ad una più ampia tipologia di appassionati della montagna", spiega l'assessore Marco Carrel.

"Partendo da Col Pilaz, a 1.961 metri, si possono raggiungere - prosegue Carrel - i 2.400 metri di altitudine, con un dislivello di circa 500 metri. I percorsi a disposizione sono due, uno più semplice e breve adatto a tutti ed un altro più articolato".

Lungo il tracciato del Tantané sono stati posizionati inoltre due nuovi pannelli informativi che descrivono il percorso: il primo si trova in località Capoluogo e il secondo in frazione Artaz. A questi, si aggiungono 24 pannelli descrittivi, ridisegnati e rimessi graficamente e testualmente a nuovo, con informazioni di natura geologica e naturalistica.

Il percorso è stato impreziosito dall'aggiunta di un testo orale in versione podcast multilingue, che permette di accedere ad approfondimenti tematici e a spiegazioni lungo tutto il percorso.

"Con genuina riconoscenza - sottolinea il sindaco, Mauro Duroux - ringrazio l'assessore Marco Carrel e suoi collaboratori per l'ottimo risultato ottenuto con questa opera di riqualificazione, che valorizza un'offerta turistica e culturale di altissimo livello per un piccolo Comune come La Magdeleine.

La Magdeleine ha la fortuna di essere un paese di alta montagna poco antropizzato, dove il contatto con la natura è ancora diretto e immediato".



