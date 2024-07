Alluvione, 40 mila euro raccolti da Fondazione comunitaria e Csv

Ammonta a 40 mila euro in meno di due settimane la cifra raccolta per aiutare le comunità valdostane recentemente colpite dall'alluvione con l'iniziativa benefica promossa dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, in collaborazione del Csv Valle d'Aosta.

Grazie al concerto organizzato dall'Associazione bandistica della Città di Aosta, lo scorso 11 luglio, e allo spettacolo 'Bravo Grazie' del giorno successivo, eventi organizzati in collaborazione con il Comune di Aosta, sono stati raccolti sul posto 3.500 euro. Questi eventi, così come la campagna mediatica attivata, "hanno fatto da cassa di risonanza per la raccolta di altre donazioni consentendo il raggiungimento di un primo importante ammontare di risorse", fa sapere Fondazione comunitaria in una nota.

La campagna 'Alluvione in Valle d'Aosta' ha l'obiettivo di fornire un aiuto concreto alle famiglie, soprattutto a quelle più fragili, colpite, direttamente o indirettamente dai recenti eventi alluvionali per favorire il superamento delle difficoltà economiche e la ripresa della vita ordinaria, attraverso il sostegno di alcuni progetti mirati e selezionati che saranno individuati congiuntamente dalla Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta e dal Csv, in collaborazione con gli enti del Terzo settore.

La raccolta fondi è ancora aperta ed è possibile donare tramite bonifico sul conto corrente intestato alla Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta presso la Bcc Valdostana indicando la causale 'Alluvione in Valle d'Aosta': Iban IT53 Q 08587 01211 000110150701 "La nostra intenzione è di collaborare con i sindaci di Cogne e Valtournenche e trovarci intorno a un tavolo comune per decidere assieme il da farsi", dice il segretario della Fondazione comunitaria, Patrik Vesan. "Ancora una volta la Fondazione Comunitaria e il Csv rispondono ad un bisogno chiaro, così come già successo in passato con l'Emilia-Romagna e altre situazioni di emergenza", commenta Claudio Latino, presidente del Csv.

Intanto anche Banca sistema partecipa alla gara di solidarietà con una propria iniziativa a favore del Comune di Valtournenche. Le donazioni andranno all'ente locale attraverso un conto corrente dedicato alla raccolta fondi alluvione Breuil-Cervinia - IT 36 J 03158 01600 CC1010275629 - e Banca Sistema raddoppierà l'importo della raccolta per la causa fino a 20.000 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA