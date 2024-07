Stretta sulla legge casa, possibile solo un piano aggiuntivo

La terza Commissione 'Assetto del territorio' ha espresso parere favorevole a maggioranza, in sede consultiva, su una proposta di modifica delle disposizioni attuative della cosiddetta 'legge casa' (la legge regionale numero 24/2009 in materia di misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio).

"La novità sta nell'aver reso ammissibile, nell'ambito dell'eventuale ampliamento volumetrico, la possibilità di inserire un solo piano aggiuntivo. Una modifica che tiene conto dei principi ispiratori della legge 'casa', riadattandola alle esigenze attuali e contemperando le necessità di sviluppo socio-economico in armonia con gli aspetti ambientali e architettonici", spiega il presidente della terza Commissione, Albert Chatrian (Uv).

L'atto, presentato dall'assessore alle Opere pubbliche Davide Sapinet, è stato oggetto di un confronto dapprima con gli ordini professionali e le associazioni di categoria, poi con gli enti locali e in particolare le amministrazioni comunali di Courmayeur e di Valtournenche.

Nel giugno scorso, proprio il sindaco di Courmayeur e il vicesindaco di Valtournenche avevano denunciato un "boom di speculazione" edilizia nei propri comuni, discutendo durante un'assemblea del Cpel le modifiche proposte dalla giunta regionale alla legge casa del 2009. Il provvedimento sarà ora adottato in via definitiva dall'esecutivo.



