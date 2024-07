Il 'Cuore del turismo' diventa marchio registrato

Il Cuore rosso del turismo diventa marchio registrato. A ufficializzare la conclusione dell'iter di registrazione del logo simbolo della promozione turistica della Valle d'Aosta è l'assessore regionale al Turismo Giulio Grosjacques: "Dopo un lungo iter autorizzativo, abbiamo ottenuto da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy la registrazione del marchio raffigurativo collettivo 'Cuore Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste'. Un logo che nei suoi pittogrammi rappresenta l'essenza dell'offerta della nostra regione: dallo sport all'artigianato, dalla montagna alla cultura, dall'enogastronomia al patrimonio ambientale".

Il marchio regionale di promozione turistica della Valle d'Aosta 'Cuore del turismo' è nato con un concorso internazionale bandito nel febbraio 2004. Tra le 350 proposte, a vincere è stato il progetto creativo presentato dallo studio grafico Narcisi & Siva di Milano.

"Negli anni, il Cuore del turismo è diventato il simbolo del volto turistico della regione - aggiunge Grosjacques - e a vent'anni dall'intuizione di riunione sotto uno stesso marchio le tante sfaccettature dell'offerta turistica della Valle d'Aosta, nell'ottica di tutelare e valorizzare ulteriormente il logo, abbiamo voluto procedere alla registrazione ufficiale del brand. Questo anche per stabilire chi deve vigilare (ed in che modo) sul regolamento, tenendo conto di tutte le variabili d'utilizzo (come l'affiancamento ad altri loghi, il suo posizionamento, il colore, ecc.) e, al tempo, per prevedere sanzioni nel caso di un utilizzo non autorizzato o in maniera difforme dall'originale".

Negli anni i gadget prodotti dall'assessorato regionale al Turismo ma anche dagli altri enti che compongono il sistema dell'offerta turistica regionale hanno sempre riportato il logo 'cuore' come simbolo identificativo, è stato utilizzato dagli impianti di risalita (in ultimo Skyway), sia sui mezzi battipista che sulle divise del personale, così come molte strutture ricettive hanno chiesto di poterlo aggiungere accanto ai loro rispettivi loghi, sui materiali e pagine web. Il logo ha inoltre seguito da vicino tutti gli eventi di promozione della Valle d'Aosta, in primis quelli sportivi.



