Guardia di finanza, insediato il nuovo comandante ad Aosta

Si è svolta stamane la cerimonia di avvicendamento al vertice del comando territoriale della Guardia di finanza di Aosta.

Il colonnello Nicola Bia, che dal 2021 ha guidato il Centro operativo della Direzione investigativa antimafia (Dia) di Milano, subentra al parigrado Massimiliano Re, che dopo quattro anni in Valle d'Aosta va ora a dirigere il comando provinciale di La Spezia.

"L'azione di servizio che desidero sviluppare - ha detto Bia nel suo discorso di insediamento - in continuità con l'ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni, sempre a tutela del cittadino onesto e dell'impresa regolare, non potrà che essere mirata e trasversale e basarsi su una ragionata analisi di rischio tenendo conto del contesto economico e produttivo locale".

Nel suo intervento, Re ha voluto ricordare i finanzieri "prematuramente scomparsi" durante il proprio mandato: Leandro Battaglia, Elia Meta, Roberto Ferraris. L'ufficiale, che 32 anni fa aveva frequentato l'accademia della Guardia di finanza proprio insieme a Bia, ha tra l'altro, sottolineato la "particolare professionalità, l'eccezionale spirito di altruismo e la straordinaria capacità di fare squadra" delle stazioni del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves e Cervinia.

Al termine della cerimonia il generale di divisione Benedetto Lipari, comandante regionale Piemonte-Valle d'Aosta, ha salutato "questo passaggio di testimone tra due ufficiali di valore", al vertice di un comando territoriale che conta su 234 finanzieri.

Originario di Gioia del Colle (Bari), Bia durante la sua carriera ha prestato servizio presso il comando generale del Corpo, mentre sul territorio, ha ricoperto, tra gli altri, incarichi operativi presso il Nucleo di polizia tributaria di Roma, il Gruppo d'investigazione Criminalità organizzata (Gico) di Milano e, promosso colonnello, è stato comandante provinciale di Brindisi.



