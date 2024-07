Scivola in un canale sul Monte Bianco, recuperato il corpo

È stato recuperato in un crepaccio il corpo senza vita dell'alpinista italiano precipitato ieri sul massiccio del Monte Bianco, poco sotto il rifugio Gonella (3.071 metri). Sul posto il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.

Si tratta della terza vittima sul versante italiano del 'tetto d'Europa' nella sola giornata di ieri, dopo i due torinesi che erano precipitati dal Mont Greuvetta.

L'incidente è avvenuto mentre l'alpinista, insieme al suo gruppo, stava scendendo in direzione rifugio che si trova lungo la via normale italiana al Monte Bianco. E' scivolato all'altezza di un canale: la traccia presente lo conferma, come la piccozza trovata più a valle. L'alpinista non è più riuscito a fermare la sua caduta lungo il canale, proseguendo fino al crepaccio, dentro al quale è sprofondato.

Un altro alpinista, un parigino di 34 anni, ieri mattina è morto precipitando sul versante francese del massiccio del Monte Bianco.



