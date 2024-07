Precipitano sul Mont Greuvetta, le due vittime sono torinesi

Sono Marco Bagliani, di 59 anni, di Torino, e Luca Giribone (34) di Bricherasio (Torino) le due vittime dell'incidente avvenuto ieri sul Mont Greuvetta, in Val Ferret (Courmayeur), sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco.

La tragedia è avvenuta a causa del probabile cedimento di un ancoraggio. Un terzo alpinista, ligure, rimasto in parete è riuscito a dare l'allarme ed è stato recuperato a quota 3.500 metri di quota. Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, che si occupa degli accertamenti. In base a una prima ricostruzione, i due alpinisti morti sono precipitati per almeno 200 metri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA