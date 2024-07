La Regione Valle d'Aosta acquista altri due treni elettrici

La giunta regionale ha approvato l'acquisto di altri due treni elettrici a seguito della messa a disposizione da parte dello Stato di ulteriori fondi, nell'ambito decreto sul riparto di risorse Pnrr del maggio scorso.

L'investimento complessivo per l'intervento è stimato in 29 milioni e 332 mila euro.

"Con l'atto - fa sapere l'amministrazione regionale - si completa l'ampliamento della flotta di materiale rotabile di proprietà regionale raggiungendo il numero di 11 treni (cinque bimodali e sei elettrici): viene incrementato il numero di rotabili utilizzati nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, aumentando così la capacità di trasporto grazie alla possibilità di far circolare i rotabili in doppia composizione e garantendo al contempo una migliore gestione dei cicli manutentivi".



