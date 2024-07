Il 4 agosto la Rencontre valdôtaine a Champdepraz

"Questo vuole essere un momento di unione e accoglienza per quelle che sono le famiglie che hanno dovuto abbandonare il territorio valdostano per cercare lavoro, principalmente in territori di lingua francofona, come Francia e Svizzera e tutto il resto del mondo i in cui valdostani hanno lavorato per crearsi dei percorsi di vita che non li hanno mai allontanati del tutto dalla Valle d'Aosta". Con queste parole il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha presentato la 48a edizione della Rencontre valdôtaine, che si svolgerà mercoledì 4 agosto a Champdepraz.

Alle 9,30 i partecipanti saranno accolti dal coro filarmonico di Monjovet, mentre alle 10 ci sarà la messa tenuta dal parroco Alessandro Cavallo e, alle 11, i discorsi ufficiali di apertura dell'evento. Dopo un pranzo conviviale, dalle 15 alle 18 nella sala polivalente di frazione La Fabrique ci saranno le esposizioni 'La mémoire de l'émigration', organizzata dalla Fondation Emile Chanoux, quella dell'associazione Pro-Schola e quella del Parco regionale del Mont-Avic. Infine, sono previste dimostrazioni di palet e le visite alla chiesa Saint-François-de-Sales e al Museo delle miniere e della Pro-Schola. La giornata si chiuderà con la serata danzante di Lady Barbara.

"Un altro aspetto su cui la fondazione lavora - dice Patrick Perrier, della Fondation Emile Chanoux - è quello di avvicinare le nuove generazioni alla Rencontre, vediamo che il fenomeno migratorio è molto importante in Valle d'Aosta. Sono spesso dei giovani 'qualificati' che partono e quindi il fatto di riuscire a mantenere un legame con loro è fondamentale. In effetti vediamo che molti giovani ogni anno partecipano a questa giornata".



