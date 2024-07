Testolin, "sospensione mutui Finaosta nelle zone alluvionate"

La prima iniziativa della Regione, che coinvolge anche Finaosta, per le zone colpite dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi "è una richiesta di emendamento al disegno di legge che abbiamo già presentato in commissione consiliare e che presumibilmente dovrà andare in Consiglio tra dieci giorni, relativa alla sospensione dei mutui dei privati e delle attività coinvolte, inizialmente per un anno". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante la conferenza stampa di illustrazione del bilancio 2023 di Finaosta.

"Nell'immediato Finaosta ha già lo strumento di rinegoziazione disponibile: quindi la moratoria regionale di cui ha parlato il presidente, sui fondi di rotazione regionali, già è disponibile per i mutui in gestione ordinaria", ovvero quelli concessi a imprese con fondi della finanziaria e non della Regione, ha aggiunto Mattia Sisto, dirigente di Finaosta.

"Quindi chi avesse subito danni a causa dell'alluvione può già fare domanda a Finaosta, per i prodotti in gestione ordinaria, per richiedere la sospensione delle rate o un allungamento del piano".

"Nel breve termine - ha detto il neopresidente della finanziaria regionale, Marco Linty - è mia intenzione porre particolare attenzione alle azioni che la Regione sta mettendo in atto per fronteggiare l'emergenza alluvionale e i danni subiti a Cogne e a Breuil-Cervinia. Finaosta sarà sempre in prima linea per fornire il necessario aiuto alle imprese che in questo momento di difficoltà devono affrontare i vari interventi su immobili, le attrezzature danneggiate, il ripristino delle scorte di magazzino, per citare alcuni esempi. La nostra priorità sarà garantire un rapido ed efficace supporto per consentire una pronta ripresa nelle zone colpite".



