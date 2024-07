Finaosta, "nel 2023 mai così tanti finanziamenti"

Nel 2023 "abbiamo registrato il più alto livello di impieghi verso famiglie e imprese nella storia di Finaosta, siamo a 767 milioni di euro". Lo ha detto Mattia Sisto, dirigente della finanziaria regionale, illustrando i dati del bilancio 2023 di Finaosta. Considerando i dati dal 2009, gli 'impieghi complessivi a rischio' maggiori risalivano al 2021 (753 milioni) e 2022 (746).

"Allo stesso modo - ha aggiunto Sisto - le erogazioni del 2023 si sono attestate a circa 73 milioni di euro". In dettaglio "42 milioni a favore di privati per acquisto, ristrutturazione o la costruzione della prima casa, 30 milioni a favore delle imprese: di questi, 12 milioni di euro tramite prodotti in mezzi propri di Finaosta, quindi gestione ordinaria, la parte restante sui fondi di rotazione regionale. Si può registrare come sia il valore più alto degli ultimi cinque anni a livello di erogazioni (373) e quasi il più alto anche a livello di delibere (354) di concessione di credito".

Considerando il solo efficientamento energetico "registriamo un trend crescente di domanda, perché nel 2023 sono state deliberate ben 24 pratiche per 2,2 milioni di euro, molto di più degli anni precedenti".

Parallelamente i crediti deteriorati al netto delle rettifiche (Tier 1) calano dal 15,37% del 2022 al 12,03% del 2023 e migliora anche il 'coverage ratio totale crediti deteriorati' (il totale degli accantonamenti rapportati alle esposizioni lorde totali), che passa dal 34,02% al 38,68%.

L'utile di esercizio della sola Finaosta - quindi non dell'intero Gruppo Finaosta - è di 9 milioni 534 mila 755 euro: il 5% è stato destinato alla riserva legale, il 25% alla riserva straordinaria statuaria, il 70% alla riserva straordinaria libera.



