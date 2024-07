Finaosta chiude il bilancio 2023 con un utile di 24 milioni

Il Gruppo Finaosta ha chiuso l'esercizio 2023 con un utile ante imposte di 30,165 milioni di euro (erano 7, 875 milioni nel 2022), determinando un utile netto di Gruppo di 24,627 milioni (5,423 milioni nel 2022), di cui 24,101 milioni di pertinenza della capogruppo.

"Questo risultato - è stato illustrato in conferenza stampa - è influenzato da una posta straordinaria di 12,5 milioni, registrata nella voce utile (perdite) delle partecipazioni, determinata dall'ingresso nel perimetro di consolidamento del Gruppo Finaosta delle due società collegate a far data dal 2023 (Pila spa e Funivie Monte Bianco spa) e dalla conseguente valutazione secondo il metodo del patrimonio netto nel rispetto dei principi contabili internazionali".

"Abbiamo raggiunto un risultato interessante, un buon risultato": al di là dell'utile il risultato di Finaosta deve essere considerato "nell'ambito di una serie di attività che dobbiamo fare su mandato e controllo della Regione, cercando di lavorare al meglio per l'economia valdostana", ha detto Nicola Rosset, ex presidente di Finaosta, a cui è succeduto Marco Linty.



