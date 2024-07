Comune Cogne, "oggi novità su tempi di fruibilità strada 47"

"Cogne continua ad essere isolata dal fondo valle. Gli approvvigionamenti avvengono ancora esclusivamente in via aerea. Grazie al lavoro di tanti i volontari i beni riescono poi ad essere smistati e consegnati alle varie attività aperte.

Nella giornata di oggi avremo aggiornamenti rispetto alle tempistiche di nuova fruibilità della strada regionale n. 47 dove si sta lavorando senza sosta da giorni grazie al lavoro congiunto di tutte le istituzioni coinvolte". E' quanto si legge in un post del Comune di Cogne in merito ai danni provocati dall'ondata di maltempo di fine giugno.

"La raccolta fondi a supporto della comunità di Cogne - si legge ancora - continua ad essere aperta e sta funzionando molto bene.

Per cui ringraziamo già da subito per tutto il supporto che stiamo ricevendo e riportiamo di seguito le coordinate per chi volesse continuare ad aiutarci".

Intestazione: Comune Cogne Alluvione 2024

Banca BCC Valdostana

Causale: Offerta pro alluvione Cogne 2024

Iban: IT93R0858731590000000003810

Codice BIC: CCRTIT2TVAL.



