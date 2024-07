Anpi e Libera, sabato antifascista a Nus

Le associazioni Anpi, Uisp, Libera Valle d'Aosta e Mia organizzano per sabato 20 luglio il sabato antifascista a Nus. L'evento è in programma alle 11 in piazza Fillietroz (nel borgo del paese) per la commemorazione dell'ottantesimo anniversario dell'eccidio del 18 luglio 1944.

Alle 12.30, alla Maison Rosset, ci sarà la Pastasciutta antifascista con i prodotti di Libera Terra (costo è di 15 euro a persona e comprende pasta al sugo, polenta e panna, dolce, vino, acqua e caffè). Seguiranno nel pomeriggio giochi per grandi e piccoli.



